公開された新型の地球観測衛星「GRUS―3」の模型＝19日午後、東京都中央区小型衛星を開発、運用する宇宙企業「アクセルスペース」（東京）は19日、新型の地球観測衛星「GRUS―3（グルーススリー）」7機を、7月にも米スペースXのファルコン9ロケットで米カリフォルニア州から打ち上げると発表した。新型衛星は縦78センチ、横96センチ、高さ126センチで、重さ約150キログラム。ニコンの望遠鏡を搭載し、地上の2.2メートルの物体