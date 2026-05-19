栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された横浜市の夫婦と、15日に逮捕された相模原市の少年（16）が、事件前から面識があったとみられることが捜査関係者への取材で19日分かった。県警はこの少年が他の少年3人を誘ったとみて捜査。