◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年5月19日いわき）ヤクルトに初回からアクシデントが発生した。今季初登板の高橋が巨人の平山に左翼席へ先頭打者本塁打を被弾。さらに、2死からダルベックの右中間への飛球を追いかけた岩田がフェンスに激突した。そのまま倒れ込み、トレーナーが外野の最深部まで駆けつけて球場は一時騒然とした。幸い、状態を確認後、岩田はプレー続行可能と判断され、そのまま守備に戻った。記録