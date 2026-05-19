◎ヤクルト・池山監督のリフレッシュ法はお風呂にゆっくり浸かること。参考にしたいという記者に指揮官は「そうすると池山隆寛がよぎると思うんで。“ああこうしているのか”と。でも夜はお酒のんだら入るのやめた方がいい」。何事もタイミングが大事です。◎20日の日本ハム戦に先発する楽天・前田健は「最近、日ハムのコメントしかしていない…」。2軍も含め、8試合目の先発。そのうち、5試合が日本ハム戦です。◎群馬・高