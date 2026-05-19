元AKB48でタレントの西野未姫が18日、自身のアメブロを更新。先日迎えた第2子出産を振り返り、選択した「計画無痛分娩」の効果と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との微笑ましいエピソードを明かした。【映像】山本圭壱の妻・西野未姫、“3LLDDKK”の新居を大改造2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出