現在の収入に大きな不満はなくても、職場の人間関係に悩み続けるのはつらいものです。しかし、親や周囲から「安定した会社なら続けた方がいい」と言われると、転職に踏み切れない人も多いでしょう。 本記事では、働きやすさを重視した転職で収入を維持できるのか、転職前に考えたいポイントとあわせて解説します。 人間関係の悩みで転職を考える人は珍しくない 仕事を辞めたい理由として、職場の人間関係は非常に