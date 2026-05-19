夏のボーナスが50万円入ると、普通預金に置くべきか、NISAに回すべきか迷う人は多いでしょう。普通預金はいつでも引き出せる安心感があります。 一方、NISAは投資で得た利益に税金がかからないため、将来に向けてお金を増やす方法として注目されています。ただし、ボーナスを全額NISAに入れればよい、という単純な話ではありません。まずは家計の安全を確保し、そのうえで使う予定のないお金を投資に回すことが