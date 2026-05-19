仕事帰りのアイスが習慣になっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし1個200円でも回数が増えると、家計では意外と大きな金額になります。では、一般家庭ではアイスにどれくらいお金を使っているのでしょうか。 この記事では、家計調査のデータをもとに、毎日のアイス代がどれくらいの負担になるのか、無理なく楽しむにはどうすればよいのかを解説します。 一般家庭のアイス支出は年間約1万3000円