新生活が始まってから約1ヶ月。新しい環境にも少しずつ慣れてきた一方で、「思ったより出費が多い……」と感じている方も多いのではないでしょうか。 家賃や食費、通勤・通学費、日用品代など、新生活には何かとお金がかかります。そんな中で意外と見落としがちなのが、毎月支払っているスマホ代です。 「なんとなく契約を続けている」「毎月いくら払っているか把握していない」という方も少なくありません。だから