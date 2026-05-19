米中首脳会談によって2つの大国の関係はどう変わるのか。評論家の白川司さんは「見た目には友好的だったが、米中和解と見るのは危険だ。トランプ大統領はあくまで中国との対決を後回しにしているだけ、ということを忘れてはいけない」という――。写真＝AFP／時事通信フォト2025年10月30日、釜山の金海国際空港に隣接する金海空軍基地で行われた会談後、握手を交わす米国大統領ドナルド・トランプ（左）と中国の習近平国家主席 -