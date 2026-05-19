五月病対策に食べると良い食品はあるのか。管理栄養士の藤橋ひとみさんは「食事はあくまで補助的なアプローチだが、食事とメンタルの関係については、一定のエビデンスが蓄積されている。不調を乗り切るための一つの手段として、『腸を整えるレシピ』がある」という――。■5月に「なんとなく不調」が増えるワケ新年度が始まって1カ月ほどが経つ5月。「なんとなくやる気が出ない」「気分が落ち込みやすい」といった不調を感じる人