ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが、4年間にわたる強姦傷害の裁判において一部勝訴したことを報告した。5月19日、クォン・ミナは自身のインスタグラムを更新。【写真】両頬に大やけど…クォン・ミナ、医療事故「今日は4年を超える長い旅を終える日」と題した文章を投稿した。この日、クォン・ミナは「裁判の準備を始めた当初は14年前の事件だったため、“強姦傷害”において強姦だけでなく傷害罪まで立証されれば、公訴時効