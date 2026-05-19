【モデルプレス＝2026/05/19】2012年にグラビアデビューして以降、俳優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも活躍する岸明日香（きし・あすか）。デビュー15周年を迎え、5年ぶり5冊目となる写真集『Trajectory』（5月22日発売／ワニブックス）をリリースする。「最後になるかもしれない」という覚悟のもと挑んだ初のベトナム・ダナンでの撮影秘話や、15年間の活動で変化したマインドを聞いた。【写真】すっぴんの写真