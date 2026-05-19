5/20(水)発売のanan2496号「守れ！ 夏の肌と髪2026」特集の表紙は、なにわ男子の高橋恭平さん。表紙撮影のエピソードを紹介します。「守れ！ 夏の肌と髪」特集の表紙を飾るのはソロでは初登場となる、なにわ男子の高橋恭平さん。危険な色気が漂うミステリアスなオーラと、少年のように真っすぐで無邪気な表情。本人ともリンクする、魅惑的な彼と過ごすひと夏の“妄想”ストーリーをテーマにお届けします。高橋さんの記念すべき初表