今回、Ray WEB編集部は、彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。有名インフルエンサーの彼氏が、朱莉の彼氏と同一人物かも！？このあと、真相が明らかに...！原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏に付きあっていることを口止めされている友だち。後日、その【衝撃の理由】が明らかに...！？