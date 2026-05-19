水難救助のドローン活用調査高松市庵治町 水難救助でのドローンの活用に向けて19日、高松市で調査が行われました。 調査は、高松市庵治町の沖合300mで人が漂流している想定で行われました。まずは、ドローンに搭載したカメラを使って漂流者を空から探し出します。 ドローンを使って撮影や測量などを行う県内の事業者でつくる一般社団法人「瀬戸内ドローン協会」が行ったものです。