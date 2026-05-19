松本洋平文部科学相は１９日、記者会見で国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）と、３月に開催された野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の主催者に配慮を求めていた問題で、両主催者から返答があったことを明らかにした。ＩＯＣからは「広範な視聴者に届けることが責務」と明記され、ＷＢＣ主催者は「日本の考え方を念頭に置く」と回答があった。３月のＷＢＣでは、日本国内における全４７試合の生中