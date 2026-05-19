Ｊ２ジュビロ磐田の選手会は１９日、磐田市内の小学校を訪問。市内小学生の「一斉観戦」が行われた４月２５日のＪ３岐阜戦（１〇０）で、スタンドから声援を送ってくれたことへの感謝を伝えた。ＭＦ為田大貴とＤＦ加藤大育は磐田北小を訪問。ドリブルのリレー対決やリフティングなどで、体育館に集まった約１２０人の５年生と交流した。ＰＫ戦でＧＫとなり、２人のシュートを受けた舟串顕晶くんは「難しいコースに決められまし