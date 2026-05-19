◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人の平山功太内野手がプロ初の初回先頭打者弾を放った。「１番・右翼」で先発出場し、０―０の初回先頭の第１打席。ヤクルト先発高橋の２球目１５０キロ直球を左翼席へ運んだ。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来となる２号ソロで先制パンチを見舞うと「打ったのは真っすぐです。初球を見たときにいい球が来ていたので、ポイントを前でいきました。しっかり捉えるこ