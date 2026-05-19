◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭５枚目・正代（時津風）にはたき込まれ、２敗目となった。頭から当たり優位に進めたが、相手の右からの引き技に、足が出ず、ばったりと手をついた。前日の東前頭５枚目・若元春（荒汐）戦で、土俵下に落ちた際、額などから流血。この日は大きな絆創膏をつけて臨んだ。だが、敗戦直後には、それも外れ、血をにじませ、首をひねりながら引き揚げた。