【新華社成都5月19日】中国四川省成都市の地下鉄駅でこのほど、赤ちゃんを抱いた母親がトイレに行きたくなったが、赤ちゃんを見ていてくれる人がいなかった。ちょうど駅構内を巡回中の地下鉄警務補助員が通りかかったため助けを求めると、警務補助員は赤ちゃんを抱いてトイレの前で静かに待ち続け、市民の急場を救った。（記者/楊進、王旋又）