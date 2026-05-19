映画の迫力ある世界観をファッションに落とし込んだ、X-girlと『ジュラシック・ワールド』のコラボレーションアイテムが登場！ 今回は、人気恐竜“ブルー”をデザインしたBABY TEEと、映画のアートワークを大胆にプリントしたTシャツの2型を展開します。映画好きはもちろん、ストリートスタイルを楽しみたい人にもぴったり♡ 特別感たっぷりの「X-girl CINEMA CLUB」ネームにも注