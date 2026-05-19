カンロの人気シリーズ「あの日夢見た」から、“空に浮かぶ雲”をイメージした幻想的な「あの日夢見た雲グミ」が今年も登場♡2026年5月26日（火）より、全国のコンビニエンスストアと駅売店で発売されます。ふわふわ＆もちもちの不思議な食感と、やさしいホワイトソーダ味が楽しめる癒し系グミ。童心にかえるような世界観にも注目です♪ “雲を食べる”ふわもち食感♡ 「あの日夢見た雲グミ」は