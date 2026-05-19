「ガードルは苦しいもの」というイメージを変える新アイテムが、ラディアンヌから誕生♡ シリーズ累計販売数55万枚*を突破した人気ブランドが、新たに提案するのは“ラクするガードル”という新習慣です。2026年5月12日より発売される「デイリーガードル エアリースフレ」は、締め付け感や心理的ハードルを軽減し、毎日心地よく身につけられる軽やかな履き心地を実現。頑張