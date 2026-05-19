日本動物園水族館協会の総裁を務める秋篠宮さまは１９日、千葉県市原市の動物園「市原ぞうの国」で、ゾウの飼育状況やショーを視察された。同園にはアジアゾウやアフリカゾウが国内最多の９頭飼育されている。ゾウが鼻を上げてあいさつすると、秋篠宮さまは両手を合わせるタイ式のあいさつで返された。ゾウが鼻で筆を持ち、絵を描くパフォーマンスを見学し、関係者に「どうやって教えるんですか」と尋ねられたという。