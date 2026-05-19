◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年5月19日京セラD大阪）オリックス・九里亜蓮投手が、エース・宮城が登場曲にしているかりゆし58の「アンマー」を背にマウンドに上がった。宮城は4月10日に左肘の「内側側副じん帯損傷」と診断され、先日に米国で手術を受けるために渡米。長期離脱が確実となっている左腕の思いも胸に、初回を無失点に抑えた。