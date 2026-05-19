◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)ヤクルトの岩田幸宏選手が、初回の守備でフェンスに激突。しばらく立ち上がることができず、状態が心配されましたが、プレーを継続しています。場面は1点ビハインドで迎えた、1回表・2アウトの場面。迎えた巨人・ダルベック選手にはフェンス際まで打球を飛ばされます。これを追ったセンター・岩田選手はフェンスに激突。どうやら胸のあたりを強く打ち付けたようで、しばらくしゃ