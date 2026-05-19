読売テレビの澤口実歩アナウンサー（30）が19日、インスタグラムを更新。産休を発表した。澤口アナは「産休に入ります心身ともにパワーアップして復職することを目標に一日一日を大切に過ごしていきます」と発表した。続けて「今日は産休前、最後の出勤日でした街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝時代に取り残されないように..できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所存です」とつづり、花束を手