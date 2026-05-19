病気のため、自らの意思を示すことができない状態で不信任決議を受けた八郎潟町の畠山菊夫町長が19日に失職しました。新たな町長を決める選挙は来月23日に告示され、28日に投票が行われます。八郎潟町の町長だった畠山菊夫氏は今年2月、公務中に体調不良を訴えて病院に運ばれ、脳出血と診断されました。その後意識不明の状態が続いていて、妻からは「町長を辞するのが最善」とする要請書が町議会の議長宛てに出されていました。町