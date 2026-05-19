県内では19日も人の生活圏でのクマの目撃が相次いでいます。秋田市中心部の大町では、19日未明から目撃情報が相次いでいて注意が必要です。県のツキノワグマ等情報マップシステム クマダスによりますと、19日午前2時半ごろ、秋田市大町のねぶり流し館前で体長約70センチのクマが目撃されました。午前9時50分ごろには、すぐ近くの駐車場付近で同じ大きさのクマのような動物が目撃されています。その後も周辺では川沿いや神社でクマ