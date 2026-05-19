フリーアナウンサーの望月理恵さん（54）が19日までに、インスタグラムを更新。清潔感あふれるミニのゴルフウェア姿を披露しました。【写真】ミニのゴルフウェア姿で「綺麗な脚」と注目を集めた望月理恵さん番組の収録で訪れたという「グランフィールズCC」（静岡県三島市）で、ゴルフを満喫した様子の望月さん。「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！」の書き出しに、クラブハウスでの全身ショット、華麗にティーショットに臨