19日、三重県津市の美杉町で山火事があり、現在消火活動が行われています。消防や警察によりますと、午後3時20分ごろ、津市美杉町下之川の山林で「山の方で煙が見える」と119番通報がありました。消防車など7台が出動し、ヘリコプターからも放水するなどして現在、消火活動に当たっているということです。これまでのところ、ケガ人の情報は入っておらず、住宅など建物への被害も確認されていないということです。