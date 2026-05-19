新エントリーグレード登場！BMWジャパンは2026年5月13日、「2シリーズ アクティブ ツアラー」のラインナップに、新たに48Vマイルドハイブリッド搭載の「220iアクティブ ツアラー」を追加し発売しました。なお、納車は2026年6月以降が予定されています。BMWの2シリーズ アクティブ ツアラーは、BMWならではのダイナミックなスタイリングとスポーティな運動性能に、MPV（日本でいうミニバン）モデルのような広々とした室内空間と