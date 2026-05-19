先月（4月）、香川県まんのう町で誕生した国の特別天然記念物コウノトリの3羽のヒナが元気に育っています。 【写真をみる】元気にエサを食べる3羽のヒナたち 4年連続同じペアによる繁殖 枝を積み重ねた大きな巣の中で、親鳥に見せるように翼を広げるヒナの愛くるしい様子です。先月18日、まんのう町は、コウノトリのヒナの誕生を発表しました。町によりますと、4年連続で、同じペアによる同じ場所での繁殖です。 元気にエサを