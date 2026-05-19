香川県東かがわ市の公立小学校で児童270人あまりの氏名が記載された書類を紛失したことが分かりました。 東かがわ市教育委員会によりますと、今月（5月）17日、午後8時半ごろ公立小学校の教諭が自宅で業務を行うために校外に持ち出していた書類2枚を紛失したことに気づきました。その後、教諭は自宅外も含めて思い当たるところを探しましたが、書類を発見することができず、18日午前2時ごろ警察署に紛失届を提出、午前7時ごろに所