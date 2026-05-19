6月9日（火）にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念したオリジナルグッズが、5月26日（火）から、全国の「ローソン」店舗限定で順次発売される。【写真】コンプしたい！ステッカー＆アクリルキーホルダーは各6種ランダム■「Disney shopping collection」第2弾今回、「ローソン」店頭で限定販売される「Disney shopping collection」の第2弾として登場するのは、ドナルドダックをイメージしたポー