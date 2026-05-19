女子ゴルフの元世界ランク1位・宮里藍さん（40＝サントリー）が19日、ブリヂストン・レディース（21日開幕）の開催コース千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで「次世代ゴルファートークセッション」を行い、大会に出場する若手プロやアマチュアと交流した。イベントを終えた宮里さんは「初々しかった。皆さん可愛かった」と笑みを浮かべた。参加者からは様々な質問を聞かれたが「毎年、似ている質問は多い。壁に当たる瞬間の感覚は似ている