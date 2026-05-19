ラグビーリーグワンのプレーオフは、5月23日の準々決勝で開幕する。同日に東京SGと対戦するBR東京は19日、都内で練習を公開。レギュラーシーズン（RS）5位で初のプレーオフ進出を決め、気合の入った練習をこなした。今季全試合に出場し、リーグ2位の184得点を挙げたSO中楠一期（25）は、入念にプレースキックのチェックをした。「プレーオフの経験はないけど、イメージとしてはベーシックとか、小さいディテールが大事だと思う