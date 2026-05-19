呉市音戸町の船の解体現場で１４日に発生した火災は１９日午後１時に鎮火しました。 この火災は１４日午後１時ごろ、呉市音戸町にある船の解体現場から出火し使われなくなった船や廃材などが燃えたほか係留中の船にも延焼したものです。 火災発生から６日目の１９日も朝から重機を使い燃えた廃材などを動かして消火活動を行っていました。 呉市は再び燃え上がるおそれがないと判断し、午後１時に鎮火したと発表しました。約