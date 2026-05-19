高速道路の路肩に倒れている黒い物体…その正体はクマです。 １８日午後１０時ごろ、広島岩国道路上りの廿日市ジャンクション付近でツキノワグマと軽自動車が衝突。 ネクスコ西日本によりますとツキノワグマはオスで体長約１．２ｍ、体重は７０ｋｇ～８０ｋｇ。 軽自動車には運転手一人が乗っていましたがけがはありませんでした。 １３日には佐伯区千同で住宅街を歩くクマの姿も… 県内では今月に入りクマのよう