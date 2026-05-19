週間売り上げランキングのドライバー部門では、来年の新モデルが発売されないことが話題となったテーラーメイドの『Qi4D MAX』が2週連続で1位を獲得。2位は『G440 K』、3位は『Qi4D』という結果になった。トップ10を見ると、キャロウェイの『クアンタム』シリーズが4モデルもランクインしており、その強さが目立っている。一方、春先に話題となったミズノ『JPX ONE』は今回トップ10圏外となったが、最新のドライバー販売状況につい