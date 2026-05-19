米国女子ツアーは今季12戦を消化。今季のドライビングディスタンス1位は、昨年も1位だったジュリア・ロペス・ラミレス（スペイン）だ。平均291.39ヤードとひとり大台越えして目立つが、平均280ヤード以上の選手も昨年の4人から6人に増え、昨年の全選手平均「259.23ヤード」から現状「264.45ヤード」と約5ヤード伸びている。【画像】平均飛距離1位、ラミレスのアイアンショットまずは、5月19日時点での平均飛距離のトップ10が、どれ