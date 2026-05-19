プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、15日からDMMブックスで独占配信が始まった『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』の表紙に登場した。【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳63ANGELは、グループ結成15周年を記念したアニバーサリーブック『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』のデジタル版を15日からDMMブックスで独占配信を始めた。表紙は岡田が飾り、撮影