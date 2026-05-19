暑さで寝苦しい日が続くと、しっかり寝たつもりでも「なんだか疲れが残っている」と感じることがある。そんな夏の休息時間に取り入れたいのが、半袖やショートパンツでさらっと着られるリカバリーウェアだ。リカバリーウェアは、遠赤外線の働きなどによって血行促進や疲労回復をサポートする設計が特徴。とはいえ、毎日着るものだからこそ、機能だけでなく、肌触りや動きやすさ、洗濯のしやすさ、暑い時期でもストレスなく着られ