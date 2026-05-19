俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）の公式インスタグラムが、19日までに更新され、キム・ミンソク／青木照（志尊）と河瀬桃子（仁村）のデート写真が公開された。【写真あり】「キュンキュン」志尊淳、“ピクニックデート”写真公開本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブ