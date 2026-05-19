北方領土に関する要請書を木原官房長官（中央右）に手渡す北海道の鈴木直道知事（同左）＝19日午後、首相官邸北海道の鈴木直道知事は19日、首相官邸を訪れ、木原稔官房長官と面会した。北方領土の元島民の高齢化を踏まえ、北方墓参の再開を改めて要望した。木原氏は「人道上の問題だ。元島民の切なる気持ちに何とか応えたい」と述べた。要望書では、北方領土返還に向けた外交交渉の継続や、領土問題の啓発活動の強化も求めた。