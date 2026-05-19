韓国を訪問中の高市総理はきょう、李在明大統領と首脳会談をおこない、エネルギー分野での連携強化など確認しました。首脳会談がおこなわれた安東から中継です。今年に入り、互いのふるさとを行き来する「シャトル外交」を展開した日韓両首脳ですが、会談ではエネルギー分野での具体的な協力関係をどう構築していくかが焦点となりました。高市総理「大統領と私のリーダーシップによって良好な日韓関係の基調を着実に発展させて、両