記者会見するみずほフィナンシャルグループの木原正裕社長＝19日午後、東京都内みずほフィナンシャルグループは19日、2026年度の事業戦略説明会を東京都内で開き、木原正裕社長は傘下のみずほ銀行の店舗網を「これまでは減らすことに注力してきたが、ここからはキープしていく」と話した。預金獲得競争が激化する中、移転や内装の刷新などで顧客の利便性を向上させる。みずほ銀は大手銀行として唯一、全都道府県に店舗を置く。