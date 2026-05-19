転覆した船2隻をえい航する海上保安庁の職員ら＝3月16日、沖縄県名護市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒（17）ら2人が亡くなった事故で、国土交通省と内閣府沖縄総合事務局は、船が無登録だったとして海上運送法違反容疑で、週内にも死亡した船長（71）を中城海上保安部に刑事告発する方針を固めた。複数の関係者が19日明らかにした。同法は有償か無償かを問わず、他人の需要に応じて人