気象庁は6月から8月までの3か月予報を発表し、全国的に高温になる見通しです。気象庁によりますと、6月から8月は地球温暖化の影響などで、全国的に平年よりも気温が高くなる見通しで、今の時期から汗などをかく暑熱順化を行うことや、こまめな水分補給を行い熱中症に気をつけるよう呼びかけました。降水量については、全国的に平年並みですが、梅雨前線の活動が活発になる時期もあるため、最新の気象情報を確認し、注意するよう呼